حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 15-10-2022 عاطفيا ومهنيا

دائما ما يتنبأ علماء الفلك والأبراج بتفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة، بالإضافة إلى الصفات الشخصية لكل منهم والتوافق فيما بينهما، وهو ما يحظى باهتمام العديد من الأشخاص بشكل يومي.

وقالت خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد، تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 15 أكتوبر في حديثها الخاص لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 15-10-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل العلاقات مما يساعدك على استعراض قدراتك ومواهبك بذكاء وتؤثر فيمن حولك.

حظك اليوم برج الحمل 15-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. قد يساعدك الفلك اليوم على الخوض في جدال الهدف منه التعاون والتكامل.

حظك اليوم برج الثور 15-10-2022 على الصعيد المهني

عليك الاهتمام بأعمالك وبأمور مالية أو تجارية جيدا.

حظك اليوم برج الثور 15-10-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر بمنزلك الثاني مما يصيبك بالتشوش اليوم، فالتزم الهدوء.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-10-2022 على الصعيد المهني

تبدو اليوم لامعا ويعرف الناس قدرك.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-10-2022 على الصعيد العاطفي

تتحدث اليوم بطلاقة وتتواصل مع من تحب بشكل جيد.

حظك اليوم برج السرطان 15-10-2022 على الصعيد العاطفي

لا تستعجل في أمورك وتستبق المشاكل وامضِ بثقة.

حظك اليوم برج السرطان 15-10-2022 على الصعيد المهني

التزم الهدوء اليوم وفق ما تنصحك به الأفلاك.

حظك اليوم برج الأسد 15-10-2022 على الصعيد المهني

تلتقي اليوم بالأصدقاء أو بزملاء العمل.

حظك اليوم برج الأسد 15-10-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد فينوس والشمس في منزل العلاقات مما يمنحك طاقة عاطفية اليوم تجعلك تعبر عن مشاعرك.

حظك اليوم برج العذراء 15-10-2022 على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في التأثير في الجنس الآخر.

حظك اليوم برج العذراء 15-10-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في وضع معاكس مما يؤثر عليك بالسلب ويعرضك للتشوش.

حظك اليوم برج الميزان 15-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك مرنا وتحقق نتائج إيجابية.

حظك اليوم برج الميزان 15-10-2022 على الصعيد العاطفي

تمتلئ اليوم بالنشاطات التي تجلب لك السعادة والمتعة.

حظك اليوم برج العقرب 15-10-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل المدخرات اليوم مما يساعدك أن تدير أمورك المختلفة على المستوى المهني بنجاح.

حظك اليوم برج العقرب 15-10-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للاقتراب ممن تحب، وتكتشف أمور جديدة عليك.

حظك اليوم برج القوس 15-10-2022 على الصعيد المهني

ستجد العراقيل في طريقك اليوم مما يتطلب منك ألا تتسرع اليوم في قراراتك.

حظك اليوم برج القوس 15-10-2022 على الصعيد العاطفي

لا ترفض الحوار مع شريك حياتك اليوم.

حظك اليوم برج الجدي 15-10-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل العمل والصحة مما ينعكس عليك بالنشاط.

حظك اليوم برج الجدي 15-10-2022 على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في إدارة حياتك وعلاقاتك بحكمة.

حظك اليوم برج الدلو 15-10-2022 على الصعيد المهني

يوم مميز لمواليد برج الدلو، ويستطعيون أن يتألقوا اليوم ويعبرون عن أفكارهم بموضوعية.

حظك اليوم برج الدلو 15-10-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الحب مما يساعدك على التعبير عن مشاعر إيجابية وتلتقي بمن تحب اليوم.

حظك اليوم برج الحوت 15-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس اليوم لذا عليك ألا تستسلم لمشاعر القلق التي تؤثر عليك وعلى تركيزك.

حظك اليوم برج الحوت 15-10-2022 على الصعيد العاطفي

يجل عليك أن تتجنب إثارة المواضيع الحساسة مع من تحب اليوم حتى لا تتفاقم المشكلات فيما بينكما.