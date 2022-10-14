صحة السويس: تشغيل عيادات تخصصية في 10 مراكز ووحدة طب الأسرة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالسويس، عن بدء تشغيل عيادات تخصصية في العظام وأنف وأذن وحنجرة والرمد والنساء والتوليد والأطفال كمرحلة أولى بعدد 10 مراكز ووحدة طب أسرة موزعين على أحياء محافظة السويس.

تدشين مبادرة للعيادات التخصصية داخل وحدات ومراكز

من جانبه أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل الصحة بالسويس، أن هناك تكليفات من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتدشين مبادرة للعيادات التخصصية داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية من أجل تقديم خدمة طبية لعدد أكبر من الساعات.

وأوضح إسماعيل الحفناوي في بيان صحفي أن هذا يأتي استكمالاً لما بدأته صحة السويس في دعم الوحدات والمراكز بالتخصصات الطبية، لافتاً إلى أن التعاون المثمر بين الشؤون العلاجية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة.

تقديم الخدمات الطبية المتخصصة بوحدات ومراكز طب الأسرة

وتابع «الحفناوي»، أنه جرى عقد لقاءات تنسيقية حول هذا تشغيل تلك العيادات التخصصية بمشاركة المكتب الفني ، بما يتيح تقديم الخدمات الطبية المتخصصة بوحدات ومراكز طب الأسرة وتخفيف مشقة التوجه لمستشفى السويس العام للحصول على تلك الخدمات.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه أنه يجرى الاستعداد لزيادة هذه التخصصات بالتدريج وتفعيل نظام الإحالة بين جميع المنشآت للعرض على الأخصائيين بما يحقق تنسيق أفضل في استقبال الوحدات والمراكز للمواطنين وعدم التكدس بها.