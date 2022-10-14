نبيلة عبيد تزور مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي: «سعيدة جدا بالأطفال»

أعلنت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، زيارتها لمركز راشد لأصحاب الهمم في دبي.

وعلقت نبيلة عبيد قائلة: «ما ينفعش أكون في دبي وما زورش مركز راشد لأصحاب الهمم، وماتتصوروش سعادتي وأنا كل ما أزور أطفال المركز وأشوف التطور العظيم في التدرب وتنمية الطاقات الجبارة اللي بينلقوه على أيدي المتخصصين من المدربين والأساتذة والإدارة الواعية».

وأضافت «عبيد» قائلة: «أسعد الأوقات قضيتها مع أطفال وشباب المركز من أصحاب الهمم، شكرا للصديقة مريم عثمان القديرة والجديرة في عملها هي وكل معاونيها من فريق العمل بالمركز، مساكم زهور ورياحين».

مهرجان القاهرة للدراما

وكان جرى تكريم الفنانة نبيلة عبيد خلال الدوره الأولى من مهرجان القاهرة للدراما برئاسة يحيى الفخراني.

وأعربت نبيلة عبيد في تصريح سابق لـ«الوطن» عن سعادتها بالتكريم، كما أشادت بالدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما والذي أكدت أن تنظيمه على أعلى مستوى.