حظك اليوم برج القوس السبت 15-10-2022 عاطفيا ومهنيا

الشجاعة، القوة، الانطلاق، الحماس، والحيوية، النشاط، كلها صفات تغلب على مواليد برج القوس الذين يحبون الانطلاق والسفر والمتعة ويعيشون يبحثون عن السعادة ولا يحبون التشاؤم أو التقييد أوعيش حياة روتينية مملة.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 15 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد، في حديثها الخاص لـ«الوطن».

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

يتواجد القمر في مواجهة برجك اليوم مما يضع ضغوطا عليك وتقع العديد من العراقيل في طريقك، لذا عليك ان تكون هادئا ولا تتسرع اليوم في قراراتك وانتبه لحقوقك واعتمد اللباقة في حديثك مع الآخرين، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

ينصحك الفلك اليوم بألا ترفض الحوار مع شريك حياتك وكن متفهما للاختلاف الذي يقع بينكما وحاول أن تمد جسور من التفاهم بينكما، وفق عبير فؤاد.