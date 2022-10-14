صفاء جلال تكشف عن الصور الأولى من تصوير مسلسل «جروب العيلة»

كشفت الفنانة صفاء جلال، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل «جروب العيلة» والذي انطلق تصويره مؤخرا.

ونشرت صفاء جلال مجموعة صور من كواليس تصوير مسلسل «جروب العيلة» وعلقت عليها قائلة: «كواليس مسلسل جروب العيلة، بطولة القديرة سميحة أيوب وحنان سليمان وأحمد سعيد عبد الغني وحسام فارس ورشا مهدي وجيهان الشماشرجي ترنيم علاء عرفة وإخراج منال الصيفي».

أبطال مسلسل جروب العيلة

مسلسل جروب العيلة يضم عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم الفنانة القديرة سميحة أيوب وإسلام جمال وأحمد سعيد عبد الغني ورشا المهدى وجيهان الشماشرجي وصفاء جلال وحنان سليمان وعدد آخر من الفنانين و من إنتاج شركة سيرجي، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزى وهند عبد الله.

أحداث مسلسل جروب العيلة

وينتمي مسلسل جروب العيلة إلى نوعية الأعمال الـ 15 حلقة، حيث إنه يدور في إطار اجتماعي، ويناقش عددا من الموضوعات الاجتماعية الخاصة بالعائلات وعلاقات الأفراد داخلها مع بعضهم البعض وكيفية التعامل مع الأزمات.