حظك اليوم برج الجدي السبت 15-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يسعى مولود برج الجدي، إلى الوصول إلى الحقائق ويحب أن يفرض الحق والعدل في الأرض وفي كافة الأمور التي تقع أمامه، ويحب إيصال الحق لأصحابه، كما يحرص على قضاء حوائج الناس ومساعدتهم في كافة ما يحتاجون إليه في أي وقت كان مهما أتى ذلك على حساب صحته وسعادته.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 15 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في حديثها الخاص لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

رغم الضغوط التي يتعرض لها من مواليد برج الجدي منذ فترة، إلا أن الوضع يتغير كثيرا اليوم ويسوق لك الفلك أوقات سعيدة، حيث يتواجد القمر في منزل العمل والصحة، وهو ما يجعلك تبدو نشيطا وتحسن تنظيم وقتك وطاقتك وتنطلق بحماس، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

رغم التشوش الذي تمر به منذ فترة، فإن اليوم أمامك فرصة للاجتماع مع من تحب ويمكنك اليوم أن تدير حياتك وعلاقاتك بحكمة، وفق تصريحات عبير فؤاد.