مدرس يتهم أسرة طالبة بالتعدي عليه بالسب.. «عايزين يروحوها قبل نهاية اليوم الدراسي»

حرر مدير مدرسة ومدرس بالمدرسة محضرًا بقسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة يتهمان فيه والد طالبة بالمدرسة وأحد أقاربها بتضررهما منهما لمحاولة اصطحاب الطالبة قبل انتهاء اليوم الدراسي بالمدرسة، فحدثت مشادة كلامية وتعديا على المدرس بالسب والشتائم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وإخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من مركز شرطة منشأة القناطر بورود بلاغ من مدير مدرسة يبلغ من العمر 52 عاما، ومعلم بالمدرسة يبلغ من العمر 43 عاما، يفيد بتضررهما من رجل عمره 48 عاما، والد طالبة بالصف الأول الابتدائي، وصاحب كافيتريا، 32 عاما، من أقارب والد الطالبة جميعهم مقيم قرية أبو غالب، لمحاولة اصطحاب الثالث لابنته قبل انتهاء الميعاد الدراسي.

وبعدها حدثت مشادة كلامية بين الثاني والمشكو في حقهما وتعديا عليه بالسب والشتم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.