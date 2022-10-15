حظك اليوم برج الدلو السبت 15-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الدلو بحبه للعمل كثيرا، ويميل إلى التضحية بأي شيء في سبيل الوصول إلى مراتب متقدمة، وتحقيق نجاحات متتالية في عمله، وهو شخص عنيد كثيرا ويميل إلى التمسك برأيه ولا يستمع إلى الطرف الآخر مما يجعله يقع في العديد من المشاكل والأزمات ويدخل في خلافات مع من يحب.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 15 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في حديثها لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

تنجح اليوم في التعبير عن أفكارك بموضوعية وتمتلئ اليوم بالنشاط والحيوية في عملك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

يتواجد القمر في منزل الحب مما يساعدك على التعبير عن مشاعر إيجابية تنتابك منذ فترة، وقد تجمعك أوقات مميزة تسعد بها مع من تحب، وفق تصريحات عبير فؤاد.