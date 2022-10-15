حظك اليوم برج الحوت السبت 15-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الحوت بالقوة وخفة الظل وحب الفكاهة، فهو يسعى إلى إسعاد وإدخال السرور على أصدقائه والمحيطين به، ويشاركهم لحظات حزنهم ويقف بجانبهم حتى يتجاوزون الأزمات التي يمرون بها، كما يعرف عن مواليد هذا البرج الرومانسية الشديدة.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 15 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في حديثها لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

يتواجد القمر في وضع معاكس بالنسبة لمواليد برج الحوت اليوم، مما يتطلب منهم التحمل والصبر، ويجب عليهم ألا يدعوا مشاعر القلق تشتهم وتلهيهم عن التركيز الذي قد يؤثر عليهم بالسلب عند استمرار تلك المشاعر، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

ينصحك الفلك اليوم بضرورة تجنب إثارة المواضيع الحساسة مع من تحب أو مع شركاء الحياة، حتى لا تتفاقم الأمور فيما بينكما.