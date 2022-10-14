أهالي قرية الصحافة بالشرقية يعثرون على جثة شاب مجهول الهوية بمياه ترعة

عثر أهالي قرية الصحافة التابعة لمركز شرطة مشتول السوق على جثة شاب مجهول الهوية، مرتديا كافة ملابسه ويبدو أنه في العقد الثاني من العمر، ملقى على حافة ترعة الإسماعيلية بطريق مشتول السوق اتجاه بلبيس.

الجثة لشاب مجهول الهوية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بورود إشارة من العميد محمود إبراهيم مأمور مركز مشتول السوق تؤكد العثور على جثة شاب مجهول الهوية، يبدو أنه في العقد الثاني من العمر به كدمات وجروح أسفل الرقبة، ولا توجد بحوزته أوراق تثبت هويته.

قوة أمنية والنيابة تناظر الجثة:

انتقل فريق من البحث الجنائي من مركز شرطة مشتول السوق بقيادة المقدم محمود مرتاح رئيس مباحث مركز شرطة مشتول السوق، والرائد أحمد العراقي معاون المباحث والقوة المرافقة لمعاينة الجثمان، ورافقت القوة بعض رجال النيابة العامة لمناظرة الجثمان.

النيابة تباشر التحقيقات:

تحرر محضرا بالواقعة وأثبتت مواصفات الشاب في المحضر، فيما جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى مشتول السوق وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان.

وبعد التشريح أمرت النيابة وأصدرت قرارها بالتصريح بالدفن، وتباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف هوية الشاب وبيان أسباب الوفاة.