زيلينسكي: اتفقت مع ولي العهد السعودي على التعاون في ملف الأسرى

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، منذ قليل، إنه اتفق مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على التعاون في ملف الأسرى وتقديم دعم مالي لكييف.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع زيلينسكي والأمير محمد بن سلمان، وفق ما أعلنه الرئيس الأوكراني، بحسب قناة «العربية».

وشكر الرئيس الأوكراني الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، في سبتمبر الماضي، على تسهيل الإفراج عن أجانب والتوسط فيه.

وقال الرئيس الأوكراني إنه وجَّه الشكر للأمير محمد بن سلمان لأنه قام بتسهيل الإفراج عن أجانب كانوا أسرى لدى روسيا.