مدحت صالح: «ساعات ساعات» كانت من ضمن مشروعي الغنائي

قال الفنان مدحت صالح، إن أول حفلة في حياته كانت مع الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، في أحد الفنادق بالزمالك، متابعا: «غنيت "زي ما قالوا عنيك" لحن لمحمد سلطان، والكلمات لسمير الطائر، وغنيت أغنية سكندرية في الحفلة، خدت فرصة في 5 أو 10 دقائق».

سر تشجيعه للمقاولون العرب

أضاف مدحت صالح خلال لقاء ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام، أنه يشجع نادي الزمالك، لكن بسبب حضور فريق المقاولون العرب للحفلة أصبح يشجعه، «عملولي حالة لما غنيت مش قادر أوصفها، علملولي حالة جميلة وتشجيعية وحميمية، ونجحت أول حفلة وابتدا المشوار».

وأوضح أنه قبل أن يغني مع الفنانة نجاة، كان يعمل موظفا في مسرح البالون، وتعرف خلالها على الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، الذي ساعده كثيرا، ومن خلاله تعرف على الملحن بليغ حمدي ومحمد الموجي.

تفاصيل مشروعه الغنائي

وتحدث مدحت صالح، عن أغنية ساعات ساعات، قائلا: «كنت مطرب وموظف في مسرح البالون، واتعرفت على عبد الرحمن الأبنودي، وعلى ناس كتير وعظماء، واتفقوا على أن يختاروا لي اسم مختلف ليا، وقدمت معاهم شغل جديد، وعملوا 8 أغاني، وقعدت سنتين أحفظهم، والمشروع بتاعي أتعطل بسبب خلاف».

وتابع: «بعديها بـ6 أشهر سمعت كل شغلي بصوت أخويا وصديق عمري عماد عبد الحليم، وفي أغنية من ضمن الأغنيات، مكنتش موجودة عند عماد، وغنيتها الست صباح، اللي هي ساعات ساعات، ومزعلتش خالص، أنا بحب الفن، والفن محبة، ومكنتش لسه معروف».