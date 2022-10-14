مدحت صالح يروي قصة الهروب من نفق الأغاني الحزينة: «السهرة تحلى» نقطة التحول

قال الفنان مدحت صالح، إنه بدأ في إنتاج الأغاني لنفسه بألبوم «السهرة تحلى»، بعد طرح 3 ألبومات عبر الشركة التي تبنته ودعمته، لافتا إلى أن مسؤوليها كانوا يختارون الأغاني له، معبرا عن امتنانه للمهندس عبد العظيم وهبة، خاصة أنه سانده في بداياته: «كان بينتج لي وينتج لناس كتير، وده اللي لما عرضت عليه أغنية (يوميات) قالي روح ألعب بعيد.. راجل جميل وبحبه وربنا يديله الصحة».

بدأت أسوق لنفسي بـ«السهرة تحلى»

أضاف مدحت صالح، خلال لقاء ببرنامج «أنغام»، على شاشة «DMC»، التي تقدمه الفنانة أنغام، أن ألبوم «السهرة تحلى» من ألحان خليل مصطفى، وكلمات رضا أمين، وتوزيع عماد الشاروني، متابعا: «من هنا بدأت أسوق لنفسي، ولما نجح الألبوم الشركة اللي كانت بتوزعه، طلبت إنها تنتجلي، وعملت معاهم حوالي 6 ألبومات، وبعد كده رجعت أنتج لنفسي تاني».

إنتاج الأغاني هوايتي

واصل صالح: «إنتاج الأغاني بقى هوايتي، وأنتجت لنفسي شغل أكتر من كل الشركات المجتمعة اللي أنتجتلي، الإنتاج هواية جميلة، بس مع الوقت ابتديت أغير الحكاية شوية، لأن بدايتي وقت كله زعل في الأغاني وآهات كتير وحزن، فحاولت أغير من مود الأغنية بـ(السهرة تحلى)، ودي كانت بداية التفكير في تريكات الفرحة، وبدأنا نقلل من الزعل».

كانت الفنانة أنغام استضافت الأسبوع الماضي، في أولى حلقات برنامجها «أنغام»، النجم اللبناني راغب علامة، الذي كشف العديد من محطاته وكواليس أغانيه الشهيرة، كما أشعل الاستديو بباقة من أجمل أغانيه.