مدحت صالح يحصد جائزة أفضل مطرب بمهرجان «همسة الدولي»

كرمت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، في دورته الـ20، الفنان مدحت صالح بجائزة أفضل مطرب، وذلك عن تتر مسلسل «راجعين يا هوى».

أعضاء اللجنة الخاصة بمهرجان همسة

جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان، والتي تضم لجنة تحكيم المهرجان كلّ من الفنان طارق الدسوقي رئيس اللجنة، والفنانة سيمون، والمخرج عاطف شكري، والناقد الفني محمد قناوي، أحمد النجار، وسمير فقيه.

الدورة الـ10 من المهرجان تحمل اسم توفيق عبد الحميد

جدير بالذكر، أن الدورة العاشرة لمهرجان همسة تحمل اسم الفنان القدير توفيق عبد الحميد، وستُقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 4 سبتمبر المُقبل.

أبطال «راجعين يا هوى» لـ خالد النبوي

مسلسل «راجعين يا هوى»، عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كلّ من خالد النبوى، ونور، وهنا شيحة، وأنوشكا، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وإسلام إبراهيم، وطارق عبد العزيز، وسلمى أبو ضيف، ومصطفى درويش، وإسلام جمال، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مدحت صالح يتصدر محركات البحث بعد حفله في القلعة

وكان الفنان مدحت صالح، أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا، الأسبوع الماضي، ضمن فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القلعة للموسيقى والفنون، إذ تصدر محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك.

وقدّم مدحت صالح، خلال الحفل، عددًا من أشهر أغنياته، منها «برمي السلام على بلدنا»، و«النور مكانه في القلوب»، و«الله ياسيدي»، «زي ما هي حبها»، و«المليونيرات».