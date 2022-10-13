مدحت صالح: «والدي كان يراني مقرئا للقرآن والشيخ الحصري أبويا الروحي»

تحدث الفنان مدحت صالح عن حفظه للقرآن الكريم وتجويده له خلال مرحلة الطفولة، قائلا إنه يحب قراءة الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، ومصطفى إسماعيل ومحمود خليل الحصري، ومحمود علي البنا، متابعا: «الشيخ الحصري أبويا الروحي».

مدرس التربية الرياضية اكتشف موهبتي في الغناء

كشف مدحت صالح خلال لقاء ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام، أن والده كان يرى فيه مقرئا للقرآن الكريم، وقال: «كنت أقعد تحت الراديو وأردد القرآن»، لافتا إلى أن مدرس التربية الرياضية فى المدرسة أول من اكتشف موهبته فى الغناء.

وأشار إلى أن الفن بالنسبة له عبارة عن تجريب، ولا يرغب في التخصص في لون معين للغناء، مضيفا: « كنت بكتب الأغاني في كشكول وأغنّيها لأي حد راجل أو ست مش عيب».

أوضح أن الملحن محمود الشريف كان بالنسبة له يمثل تحديا عند الغناء بألحانه، متابعا: «شوفته مرة واحدة، واللي بيسمع ألحانه بيفتكر أنها بسيطة في الأداء».

وتحدث مدحت صالح عن ولعه بالغناء والموسيقى، قائلا: «كان عندي رغبة أقدم كل أشكال الغناء، وكنت عايز أغنى قصيدة «يوميات رجل مهزوم لنزار قباني، قالولي لما تكبر».

«عايز ألعب راب»

وكشف أنه يفكر في اقتحام عالم أغنيات الراب، قائلا: «عايز ألعب راب.. بفكر في موضوع عشان أقدمه».

وعن شهرته بأغنية «3 سلامات» للفنان محمد قنديل، أوضح مدحت صالح: «الناس متخيلة إنها أغنيتي، لكني استأذنت أستاذ محمد قنديل عشان أغنيها وسمح لي بغنائها».