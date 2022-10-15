«ازرع شجرة مثمرة».. مبادرة لتشجير مراكز الشباب بالإسكندرية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة داخل مراكز الشباب لتشجيرها والاستفادة من ثمارها، بحسب ما أوضحته الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه سيتم عقد مسابقة بين مراكز الشباب خلال المبادرة لتحفيزها على المشاركة بها، لزراعة أشجار مثمرة داخل المراكز والاستفادة من ثمارها في صناعة المنتجات الغذائية المختلفة، وبينها «المربات».

الوصول للمواطنين على الشواطئ

وأضافت «الشريف»، أن محافظة الإسكندرية تستعد لمؤتمر المناخ منذ شهرمارس الماضي تحت شعار اتحضر للأخضر، حيث عقدت المديرية عدة ندوات في كل أحياء وشوارع الإسكندرية، كما تم تنظيم قوافل توعية متكاملة رياضية وفنية وثقافية توجهت للمواطنين بالشوارع وعلى الشواطئ.

«إسكندرية بتبدأ».. مبادرة على السوشيال ميديا

كما أكدت «الشريف» على استمرار مبادرة «إسكندرية بتبدأ» والتي أطلقت منذ 3 سنوات على السوشيال ميديا، ووصل عدد متابعيها لأكثر من 7 ملايين متابع على مستوى الجمهورية، حيث تقام عدة برامج رياضية وفنية وثقافية لتنظيم مسابقات بين المواطنين وتوزيع جوائز لهم.

6060 لاعبا ولاعبة في أوليمبياد الطفل

وأضافت «الشريف»، أن وزارة الشباب والرياضة نظمت أيضا أوليمبياد الطفل المصري والذي شارك به 6060 لاعبا ولاعبة في 12 لعبة مختلفة من بينها كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة والجودو والتايكوندو والكاراتيه وألعاب القوى ورفع الأثقال والسباحة، وفاز اللاعبون في المسابقات بـ35 ميدالية ذهبية و16 فضية و9 برونزيات.