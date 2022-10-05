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احتفالية «نور البدر» في قبة الغوري بمشاركة 4 فرق بمناسبة المولد النبوي

كتب:

إلهام زيدان
10:25 ص | الأربعاء 05 أكتوبر 2022
انتصار عبدالفتاح

انتصار عبدالفتاح

تقام احتفالية دولية كبرى بعنوان «نور البدر» بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، في برنامج  ينظمه انتصار عبدالفتاح مؤسس مهرجان الطبول والفرق التراثية، الأحد المقبل بقبة الغوري الساعة 8 مساءً، تحت رعاية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ومؤسسة «حوار» لفنون ثقافات الشعوب.

احتفال المولد النبوي

ويشارك في الاحتفالية فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية ومدرسة سماع للإنشاد وفرقة داعى الندى بأندونسيا وفرقة عدنان الساسة بسوريا وفرقة فلسطين.

مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى

ونظم مهرجان الطبول والفرق التراثية بالتعاون مع وزارات الثقافة والآثار والسياحة والهيئة العامة للتنشيط السياحي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر ومؤسسة حوار لفنون وثقافات الشعوب، مؤخرًا فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الـ15، وذلك بعدد من الأماكن الأثرية من بينها مسرح سور القاهرة الشمالي، وقبة الغوري وغيرها. 

 

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بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.