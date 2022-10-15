إصابة 9 أشخاص في 3 مشاجرات بسوهاج.. «خلافات الجيرة والمصاهرة»

أصيب 9 أشخاص في مناطق متفرقة بمحافظة سوهاج إثر مشاجرات مختلفة الأسباب، وجرى نقل المصابين للمستشفيات القريبة من مواقع الحوادث، وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة.

إصابة 5 في مركز طما بسوهاج

البداية في مركز طما، تسببت خلافات الجيرة في إصابة 5 أشخاص بينهم شقيقان، إثر مشاجرة نشبت بينهم، وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز شرطة طما، بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الأغانة دائرة المركز.

وبالانتقال لموقع الحادث وبالفحص تبين أن المشاجرة بين طرف أول «عبد الناصر س ع ع»، 26 عاما، عامل، مصاب بجرح قطعي شبه نافذ أعلى الكتف الأيمن، و«علي ع ع ع»، 43 عاما، عامل، مصاب بجرح قطعي شبه نافذ بالظهر وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعي، وبين طرف ثان «عبد العزيز ع س م»، 19 عاما، عامل، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي، و«محمود ع س م» 22 عاما، عامل، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، و«أحمد س م ب» 50 عاما، عامل، مصاب بكدمات.

خلافات الجيرة وراء المشاجرة

وتبين إن الطرفين يقيمان بذات الناحية وتم ضبطهما، وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض «سكين»، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 3 في مشاجرة بشارع السيالة

كما شهد شارع سيالة أولاد نصير بسوهاج، مشاجرة بين شقيقين وصهرهما، ما أسفر عن إصابة أطرافها، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، لموقع الحادث، وبالفحص تبين أن المشاجرة بين طرف أول «عبد العال ا ع»، 38 عاما، سائق، ويقيم بناحية العمري بدائرة القسم، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثان «أحمد ن ع ع»، 35 عاما، سائق، و«عبد الرازق ن ع ع»، 30 عاما، عامل، ويقيمان بمدينة العرائس دائرة القسم، وهما شقيقي زوجة الطرف الأول، ومصابان بجروح متفرقة بالوجه، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج التعليمي.

المشاجرة بسبب خلافات المصاهرة

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات المصاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاجرة بين 3 تجار خردة

كما نشبت مشاجرة في مركز طما بين 3 تجار خردة بسبب خلافات على حصيلة البيع، ما أسفر عن إصابة أحدهم، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوصول مصاب لمستشفى طما المركزي، ويدعى «خليفة ع ن»، 65 عاما، تاجر خردة، ويقيم بدائرة المركز، مصاب بجرح رضي بالجبهة وسحجات بالظهر، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

وبالانتقال والفحص وسؤال ابنه «عبده خ ع ن»، 20 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، اتهم «أحمد ج ع»، 32 عاما، تاجر خردة، و«عبد الرحمن م ع م»، 41 عاما، تاجر خردة، ويقيمان بذات الناحية، بالتعدي على والده بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات مالية بينهما على بيع الخردة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

العقوبة القانونية في المشاجرات

وأوضح مرسي أشرف، محام، لـ«الوطن»، أنه وفقا لقانون العقوبات، تصل عقوبة الضرب إلى الحبس 10 سنوات عند إحداث عاهة مستديمة، بينما تكون العقوبة المعتادة في حالة عدم حدوث عاهة الحبس مدة لا تزيد عن عام وغرامة.