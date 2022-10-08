القبض على الطالب المتهم بطعن صديقه في البحيرة بسبب خلافات الجيرة

تمكن ضباط المباحث بمركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة، قبل قليل، من القبض على «محمد ن م س»، 16 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي، المتهم بطعن صديقه «أحمد.ع.م»، 18 عامًا، يقيمان بقرية بطورس بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد باستقبال المستشفى العام بوصول «أحمد.ع.م»، 18 عامًا طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي ومقيم قرية بطورس بدائرة المركز، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وتم تحويله لأحد المستشفيات الخاصة.

وبسؤال المجنى عليه، اتهم المدعو «محمد ن م س»، 16 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي، ومقيم في نفس القرية بالتعدي عليه بسكين وإحداث إصابته، بعد حدوث مشادة بينهما بسبب خلافات الجيرة.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

ومن جهته، ذكر محمد ماجد محامي بالجنايات أن العقوبة المتوقعة للمتهم تصل إلى 3 سنوات كونها مشاجرة ويأتي ذلك طبقا لملابسات الواقعة.