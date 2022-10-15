كوريا الجنوبية تسجل 22844 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 22844 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، بينها 53 من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 25098996 حالة.

25 حالة وفاة بسبب فيروس «كورونا»

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد سجلت 25 حالة وفاة بسبب فيروس «كورونا»، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28808 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية،291 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيسي للبلاد، أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وسجلت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، أن من بين الحالات المسجلة، 60 حالة في قوانجدونج و48 في منغوليا الداخلية.