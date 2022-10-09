تفاصيل إطلاق كوريا الجنوبية لصاروخين.. تحليق 350 كيلومترا

كشفت السلطات الكورية الجنوبية، واليابانية، عن تفاصيل عملية إطلاق الجارة الشمالية، لصاروخين باليستيين، باتجاه «بحر اليابان» سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لـ«طوكيو».

وقالت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، إن «سول» رصدت عمليات إطلاق الصاروخين من منطقة مونشون في مقاطعة جانجون بين الساعة 1:48 صباحًا و 1:58 صباحًا بالتوقيت المحلي.

الأركان المشتركة: الصواريخ حلقت بسرعات قصوى بلغت 5 ماخ

وجاءت عملية إطلاق «بيونج يانج» للصواريخ، للمرة الـ7 من نوعها خلال أسبوعين، عقب ختام الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مناورات بحرية شاركت بها حاملة الطائرات الأمريكية «رونالد ريجان» العاملة بالطاقة النووية، أمس السبت والتدريبات الثلاثية للحلفاء التي ضمت بالإضافة إلى واشنطن وسول، طوكيو، يوم الخميس الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقال الجيش الكوري الجنوبي، إن الجارة الشمالية، أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان».وأشارت الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إلى أن الصواريخ حلقت حوالي 350 كيلومترًا بسرعات قصوى بلغت 5 ماخ، ومنذ بداية العام الجاري 2022، أجرت «بيونج يانج» 27 عملية إطلاق صواريخ، بينها صواريخ باليستية عابرة للقارات.

الأركان المشتركة الكورية: سلسلة صواريخ «بيونج يانج» الباليستية استفزاز كبير

كما جاء إطلاق «بيونج يانج»، للصاروخين عشية الذكرى الـ 77 لتأسيس حزب العمال الحاكم. وأضافت الأركان المشتركة الكورية الشمالية، في رسالة نصية، إن السلسلة الأخيرة من الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية، عمل استفزازي كبير يقوض السلام ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية، ولكن أيضًا في المجتمع الدولي. وأضافت هيئة الأركان المشتركة، إن إطلاق بيونج يانج للصواريخ خرق واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وتابعت الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن جيش بلادها، سيحتفظ بوضعية استعداد حازمة ويراقب تحركات بيونج يانج بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.

وبعد وقت قصير من إطلاق كوريا الشمالية للصاروخين، أجرى رئيس هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة، الجنرال كيم سونج كيوم، مشاورات افتراضية مع الجنرال بول لاكاميرا، الذي يترأس قيادة القوات الأمريكية والكورية الجنوبية المشتركة.

بدوره، عقد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي، اجتماعا طارئا بعد إجراء عملية إطلاق الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية. وفي وقت سابق، قالت «سول»، إن تجربة «بيونج يانج» الصاروخية استفزاز خطير يهدد السلام.

«طوكيو»: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية 25 مرة في 2022

وفي الجانب الياباني، قال وزير الدولة الياباني للدفاع، توشيرو إينو، إن صاروخي كوريا الشمالية، حلقا حوالي 350 كيلو متر، مشيرا إلى سقوط الصاروخين خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده.وأشارت تقديرات إلى وصول الصاروخين لأقصى ارتفاع لهما إلى حوالي 100 كيلومتر، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» اليابانية.

وأوضح إينو، ان إطلاق الصاروخ الاول جاء في حوالي الساعة 1:47 صباحا بالتوقيت المحلي، والثاني بعدها بنحو 6 دقائق، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية، إن هذه هي المرة الـ25 في عام 2022 التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ باليستية.وكانت السلطات اليابانية، أعلنت في وقت سابق، أن لا يمكن التسامح مع استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية

اليابان: الحكومة تعترف بأنها يمكن أن تكون الصواريخ تطلق من الغواصات

وعبرت اليابان، عن احتجاجها بقوة للجانب الكوري الشمالي عبر القنوات الدبلوماسية من خلال السفارة في بكين، وقالت السلطات اليابانية، إن إطلاق الصواريخ كان انتهاكا صارخا لقرارات «مجلس الأمن الدولي».

وأشار المسؤول العسكري الياباني، حول نوع الصواريخ، إلى أن حكومة بلاده تعترف بأنها يمكن أن تكون صواريخ باليستية تطلق من الغواصات، وأضاف إينو، أن نوع الصواريخ بدقة ما زال قيد التحديد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«البنتاجون»: إطلاق الصواريخ يظهر التأثير السلبي لبرامج «بيونج يانج»

وفي واشنطن، قالت قيادة وزارة الدفاع «البنتاجون» في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إن الولايات المتحدة الأمريكية على علم بإطلاق «بيونج يانج»صاروخين باليستيين، مضيفة في بيان، أن بلادها لا تعتبر ذلك تهديدا مباشرا لها ولحلفائها.

وأشارت القيادة، إلى إجراء مشاورات مكثفة مع حلفاء وشركاء «واشنطن»، موضحة ان إطلاق الصواريخ يظهر التأثير السلبي على الاستقرار لبرامج «بيونج يانج» غير القانونية في مجالات أسلحة الدمار الشامل وتكنولوجيا الصواريخ.