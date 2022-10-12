بوتين: أوكرانيا تنفذ إرهابا ومذابح وتطهيرا عرقيا ضد المدنيين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم، إن كييف تنفذ حاليا مذابح ضد المدنيين، وتنفذ اغتيالات سياسية وتطهيرا عرقيا في الحرب الدائرة بين بلده وأوكرانيا.

أساليب إرهابية تلجأ إليها أوكرانيا

أضاف بوتين، في كلمة له أثناء منتدى أسبوع الطاقة الروسي، نقلته وكالة الأنباء الروسية تاس، أن كييف تقوم منذ فترة طويلة باللجوء إلى استخدام أساليب إرهابية متنوعة، منها الاغتيالات السياسية والتطهير العرقي والمذابح ضد المدنيين، ونشر هذا الأمر على شبكة الإنترنت، وبعد فترة يعرف الأوكران، أن هذا أمر خاطئ فيمسحون هذه الصور والفيديوهات.

كييف تنفذ هجمات إرهابية

وتابع الرئيس الروسي: أن «نظام كييف لن يتوقف أمام الإرهاب النووي، ويقصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وينفذ هجمات إرهابية بالقرب من محطة كورش للطاقة النووية».

الأزمة الروسية الأوكرانية ومسار البداية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية منذ نهاية فبراير الماضي حيث أعلنت أقاليم أوكرانية استقلالها عن كييف والانضمام إلى روسيا التي ساندت الأمر، ما دفع الغرب ممثلا في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات عليها.