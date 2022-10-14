القوات الأوكرانية تدمر طائرتين روسيتين بدون طيار من طراز «أورلان 10»

دمرت القوات الأوكرانية، 4 مواقع دفاع جوي روسية و3 مواقع قيادة للجيش الخامس والثلاثين في الجنوب، كما دمرت القوات طائرتين روسيتين بدون طيار من طراز «أورلان 10».

وقالت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، إن الوضع في اتجاه جنوب «بوه»، متوتر ولكنه تحت سيطرة «كييف»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وتوفي طفل «11 عامًا» في المستشفى بعد إخراجه من تحت أنقاض مبنى سكني دمرته الصواريخ الروسية في «ميكولايف» الواقعة جنوبي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وكان الجيش الأوكراني، أعلن في وقت سابق، استعادة السيطرة على 5 بلدات في «منطقة خيرسون».

بدورها، أعلنت «موسكو»، أنها ستساعد في تنظيم إجلاء سكان من «خيرسون» الواقعة جنوب أوكرانيا، التي ضمتها روسيا، إلى أراضيها في وقت سابق، بطلب من الإدارة التابعة لـ«الاتحاد الروسي» في المنطقة، برئاسة فلاديمير سالدو

وجاء الإعلان الروسي على خلفية الهجوم المضاد الذي تشنه «كييف»، فيما سيتم نقل السكان إلى «شبه جزيرة القرم»التي ضمتها موسكو في عام 2014، وإلى روستوف وكراسنودار وستافروبول في جنوبي روسيا.

بدورها، أعلنت شركة «سبيس إكس»، التابعة للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عدم قدرتها على دفع مقابل خدمات «ستار لينك» في أوكرانيا، وطلبت الشركة في رسالة إلى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، في سبتمبر الماضي، بدعمها لاستمرار الخدمات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ماسك: عملية «ستارلينك» كلفت «سبيس إكس» 80 مليون دولار

وكانت «ستار لينك»، مصدراً حيوياً للاتصال للجيش الأوكراني، مع تدمير شبكات الهاتف الخلوي والإنترنت بسبب الأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال ماسك، إن العملية كلفت «سبيس إكس»، 80 مليون دولار وستتجاوز 100 مليون دولار بحلول نهاية العام الجاري 2022.

وحتى الآن تم التبرع بحوالي 20 ألف وحدة من «ستارلينك» الفضائية للسطات الأوكرانية.

وطلبت رسالة «سبيس إكس»، تولى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تمويل استخدام الحكومة الأوكرانية لـ«ستارلينك»، والتي ستكلف مطالبات الشركة أكثر من 120 مليون دولار لبقية العام وقد تكلف ما يقرب من 400 مليون دولار للأشهر الـ 12 المقبلة.

من جانبه، قال سفير موسكو لدى «فيينا»، دميتري ليوبنسكي، إن «الاتحاد الأوروبي» مهدد بتكرار سيناريو الحروب اليوغوسلافية على خلفية وصول أسلحة تم إرسالها إلى «كييف» إلى السوق السوداء.

وأضاف ليوبنسكي، أن الأمر قد ينتهي بالأسلحة في أيدي الإرهابيين والمجرمين في أنحاء مختلفة من العالم، مشيرا إلى تقارير أظهرت بشكل متزايد مصادرة أسلحة أوكرانية في«الاتحاد الأوروبي»، بينها النمسا.

مسؤول: إرسال المرتزقة إلى أوكرانيا لن يؤثر على عملية «موسكو» العسكرية

وفي سياق متصل، انتقد نائب الممثل الروسي لدى منظمة «الأمن والتعاون في أوروبا»، مكسيم بوياكيفيتش، المنظمة لعدم ردها على أعمال «كييف»الإرهابية والمذابح التي ارتكبتها الحكومة الأوكرانية، مشيرا في تصريح مماثل في اجتماع خاص للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى إعراب «الأمن والتعاون» عن دعم للأعمال الإجرامية لـ«كييف».

وأضاف بوياكيفيتش، أن إرسال المرتزقة إلى أوكرانيا لن يؤثرعلى تنفيذ عملية «موسكو» العسكرية الخاصة في المستقبل.

بدوره، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، إن الحلف سيراقب عن كثب التدريبات النووية الروسية المقبلة، مشيرا إلى أن التكتل العسكري، لن يتخلى عن مساندة «كييف».

ستولتنبرج: الروس يعلمون أنهم لو استخدموا سلاحا نوويا سيكون لذلك عواقب وخيمة

وأضاف ستولتنبرج، أن الحلف العسكري لن يخضع للترهيب، موضحا للصحفيين بعد اجتماع على مدى يومين لوزراء دفاع دول «الناتو»، أن تصريحات «موسكو» النووية خطيرة ومتهورة.

وأشار الأمين العالم لحلف «الناتو»، إلى أن الروس يعلمون لو استخدموا سلاحا نوويا ضد «كييف» سيكون لذلك عواقب وخيمة، وسيغير موازين المعركة والأزمة الأوكرانية، مضيفا أن التكتل العسكري سيراقب تدريبات «موسكو» النووية السنوية عن كثب، وسيبقى متيقظا.

حلف «الناتو»: إجراء مناورات نووية الأسبوع المقبل

وأعلن ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي عقده في مقر «الناتو» ببروكسل، أن دول «الناتو» ستجري مناورات نووية الأسبوع المقبل، مشير إلى أنها كانت مقررة منذ العام الماضي 2021، بهدف تعزيز السلام والأمن الدوليين.

وشدد الأمين العام لـ«الناتو»، على أن الدول الأعضاء ببالحلف ستقدم إلى القوات الأوكرانية معدات لمكافحة الطائرات بدون طيار «المسيرات» التي تطلقها روسيا.

أوستن: التهديدات الروسية متهورة وغير مسؤولة

من جانبه، قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن أي هجوم نووي على أوكرانيا سيتبعه رد، ليس ردا نوويا لكن ردا قويا من الجانب العسكري لدرجة أن الجيش الروسي سيهلك، مضيقا في افتتاح أكاديمية دبلوماسية في العاصمة البلجيكية «بروكسل»، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إنه لا يخادع، ولا يمكنه الخداع.

وأضاف بوريل، أن يجب أن يكون واضحا أن الناس الذين يدعمون «كييف» والاتحاد الأوروبي و«الناتو» و«واشنطن» بدورهم لا يخادعون.

ووصف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، التهديدات الروسية بالمتهورة وغير المسؤولة، مضيفا في مؤتمر صحفي، انه لا يرى أي حاجة لتغيير ما تفعله «واشنطن» الآن، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، أصدرت محكمة «تفيرسكوي» بالعاصمة الروسية «موسكو»، قرارا باعتقال مالك شركة «إل دي كول» الأمريكي ديفيد نوسيكوفسكي، بتهمة الاحتيال على نطاق واسع، حتى 6 نوفمبر المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.