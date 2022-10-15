الجامعات: لا صحة لتأجيل الدراسة غدًا بسبب حالة الطقس

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام العمل للأسبوع الثالث على التوالي بمختلف الكليات والقطاعات وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدين أنه لا صحة لتأجيل الدراسة في الجامعات غدا بسبب الطقس.

حقيقة تأجيل الدراسة في الجامعات غدا بسبب الطقس

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام العمل بمختلف القطاعات بالكليات والأقسام غدا الأحد وأنه لا توجد أي صحة للمعلومات التي تتردد عن تأجيل الدراسة في الجامعات غدا بسبب الطقس، موضحًا أن الدراسة منتظمة وأن خطة العمل تسير بصورة إيجابية وطبيعية وانتظام بالمحاضرات والسكاشن والدورات التدريبية والمعامل.

انتظام الدراسة في الجامعات

كما أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسة متنظمة غدا بمختلف الكليات والأقسام وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كاشفا حقيقة ما يتردد عن حقيقة تأجيل الدراسة في الجامعات غدا بسبب الطقس، قائلًا: «الدراسة منتظمة ولا توجد أي مشكلات وأن العمل يسير بصورة طبيعية وفقًا لخريطة الزمنية».

وفي السياق ذاته، اختتمت الجامعات الخاصة أمس أعمال تنسيق القبول للعام الجامعي الجديد 2022-2023، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات و الحدود الدنيا المعلنة للتقدم وقبول الطلاب بمختلف الكليات والبرامج الدراسية.