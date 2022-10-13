انتظام الدراسة بفرعي جامعتي «كوفنتري ونوفا» الدوليتين بالعاصمة الإدارية

أعلنت مؤسسة جامعات المعرفة المستضيفة لأفرع جامعات كوفنتري البريطانية ونوفا البرتغالية بالعاصمة الإدراية، انتظام الدراسة للعام الدراسي 2022-2023 تماشياً مع نظم وطرق التدريس والقواعد والمواعيد المتبعة بالجامعات الأم، بعد أن أنهت المؤسسة كا الاستعدادات للدراسة قبل انطلاقها، وفقاً للضوابط والمعايير المتبعة في هذا الشأن.

نظم الدراسة تتبع الجامعات الأم

ويعتبر فرع جامعة نوفا أول فرعٍ لجامعة برتغالية في مصر والشرق الأوسط، ويمنح فرع الجامعة درجة البكالوريوس من خلال 5 برامج أكاديمية في مجالات الهندسة البيئية، وإدارة المعلومات،الهندسة الصناعية والإدارة، علوم الرياضيات المطبقة على إدارة المخاطر والإدارة.

وتساهم هذه البرامج في تحديث المنظومة التعليمية في مصر بمجالات وتطوير استراتيجية التعليم العالي من خلال تعزيز بناء القدرات المصرية هذا، وستشهد المؤسسة نهاية العام الدراسي الجاري تخريج أول دفعة من كليات فرع جامعة كوفنتري البريطانية وهي كلية الهندسة، وكلية الحوسبة، وكلية التصميم والإعلام الرقمي.

جامعات العاصمة الإدارية

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد حلمي الغر، القائم باعمال رئيس مجلس الجامعات الدولية، أنّ الدراسة منتظمة في مختلف أفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدراية الجديده، لافتا إلى أنّ فروع المؤسسات التعليمية الاجنبية خطوة إيجابية للتعليم الجامعي المصري وأنّها ستكون بمثابة خطوة لتعزيز مكانة مصر التعليمية بين الدول، من حيث إتاحة التعليم الدولي الأجنبي لكبرى الجامعات الدولية في مصر، وكذلك تنشيط السياحة التعليمية في مصر وجذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين.