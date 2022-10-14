البابا تواضروس يلتقي أسرة القديس بنتينوس لأساتذة الجامعات: رسالة الكنيسة خدمية وطنية

التقى البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم، أسرة القديس بنتينوس لأساتذة الجامعات، وبدأ اللقاء بالصلاة تلاها كلمة ترحيب من البابا، وأعرب أعضاء الأسرة، التي تضم 350 عضوًا من أساتذة الجامعات داخل مصر وخارجها، عن سعادتهم بلقاء قداسة البابا والذي يُعد ثالث اللقاءات.

وألقى الدكتور عادل توفيق، أمين الأسرة التي تأسست منذ 18 سنة، كلمة أعرب خلالها عن شكره وتقديره باسم الأسرة البابا على حرصه الدائم على الالتقاء بأعضاء الأسرة، ثم تحدث عن نهج العمل التخصصي الذي تنتهجه الأسرة، واختتم بأمنياته وتطلعاته من جهة أعمال الأسرة خلال الفترة المقبلة، تلا هذا عرض كل لجنة من اللجان المتخصصة، لأعمالها وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

البابا: الدور المجتمعي للكنيسة يعد مثل الملح والنور والخميرة

بينما تناول البابا في كلمته موضوع الكنيسة وامتدادها وانتشارها في العالم، وأشار إلى أن رسالة الكنيسة يجب أن تكون روحية، خدمية، وطنية، وتحدث عن أركان الكنيسة، واصفًا إياها بأنها مثل:

أيقونة: وتمثلها الأسرة

جوهرة: وهي الرهبنة

منارة: وهي التعليم المستقيم.

كما أشار البابا إلى الدور المجتمعي للكنيسة الذي يعد مثل الملح، والنور، والخميرة.

ثم عرض بطريرك الإسكندرية تأسيس بعض الكيانات الكنسية مثل المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD) والأكاديمية القبطية للتعليم الكنسي (TEACH) وغيرها… بغية تطوير الحركة التعليمية للكنيسة بما يتناسب مع العصر الحالي.

البابا يستعرض الأنشطة الشبابية التي تقوم عليها الكنيسة في الخارج والداخل

وفي السياق ذاته تحدث قداسته عن الأنشطة الشبابية التي تقوم عليها الكنيسة ومن أبرزها ملتقيات الشباب سواء في مصر أو في أوروبا، وكذلك أنشطة المكتب الفني البابوي وتأثيرها الإيجابي في خدمة الكنيسة، وعقب الكلمة دارت نقاشات عديدة، أجاب خلالها قداسة البابا على أسئلة واستفسارات الحضور.

عادل توفيق يقدم درع الأسرة للبابا بمناسبة عيد ميلاده

وقدم الدكتورعادل توفيق درع الأسرة للبابا، مهنئًا قداسته بمناسبة عيد ميلاده الذي يتزامن مع ذكرى القرعة الهيكلية، كما وقدم عادل التهنئة أيضًا باسم الأسرة لقداسة البابا بمناسبة عيد جلوسه العاشر.

ومن جهته، كرَّم البابا أعضاء الأسرة ممن حصلوا على جوائز علمية وتقديرية من الدولة خلال الفترة الماضية.

وفي الختام، أهدى قداسته بعض الهدايا التذكارية لضيوفه، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع قداسته.