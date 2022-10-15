مئات السائحين يقضون الليل فوق قمة جبل موسى.. الحرارة أقل من 5 درجات

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، اليوم السبت، إن المدينة استقبلت أمس 500 سائح من مختلف الجنسيات، حيث صعدوا جبل موسى ليلا للمبيت، وذلك رغم انخفاض درجة الحرارة بشكل ملحوظ.

ليال شتوية فوق جبل موسى

وأكد رئيس المدينة لـ«الوطن»، أن درجات الحرارة فوق جبل سانت كاترين منخفضة، حيث وصلت إلى 5 درجات فوق قمة جبل موسى.

وتابع بأن الدليل البدوي المصاحب للأفواج السياحية يطلب من السياح ارتداء ملابس ثقيلة بسبب انخفاض درجات الحرارة في الساعات الأخيرة من الليل، مشيرا إلى أن المدينة استعدت للموسم الشتوي بتطهير مخرات السيول، وتوفير مخزون استراتيجي من الوقود والسلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

500 سائح صعدوا الجبل

وقال «العناني»، أن جبل موسى استقبل 500 سائح من جنسيات مختلفة، لمشاهدة شروق الشمس من فوق ارتفاع 2650 مترا فوق مستوى سطح البحر.

رمضان الجبالي، دليل بدوي من أهالي سانت كاترين، أكد أن درجة الحرارة منخفضة فوق قمم الجبال، مشيرا إلى أنه يصطحب السياح في رحلات صعود جبل موسى، ويطالبهم في هذا التوقيت باصطحاب الملابس الشتوية، لأن الحرارة تنخفض فوق الجبل بصورة ملحوظة في الساعات الأخيرة من الليل.