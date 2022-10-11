إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب «تروسيكل» بمركز ملوي

أصيب 3 أشخاص، صباح اليوم الثلاثاء، في انقلاب «تروسيكل»، بقرية قلندول التابعة لمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وأفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة.

انقلاب «تروسيكل» بطريق قرية قلندول

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ملوي، بانقلاب «تروسيكل»، دون لوحات معدنية بطريق قرية قلندول، وإصابة 3 أشخاص.

بانتقال سيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين أن المصابين هم: «أم هاشم حسن، 25 عامًا، محمد خليفة، 40 عامًا»، ومصاب ثالث تصادف مروره وقت الحادث، وجميعهم يقيمون بقرية قلندول، وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات بأنحاء الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم للمستشفى العام بمدينة ملوي لتلقي العلاج.

السرعة الزائدة ورعونة السائق سبب الحادث

تم التحفظ على «التروسيكل»، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأفادت التحريات الأولية لأجهزة الأمن وإدارة المرور بمركز ملوي وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة ورعونة السائق.

وشهدت المنيا قبل 4 أيام حوادث تصادم وانقلاب 3 «تروسيكلات»، في طرق متفرقة بالمحافظة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتبين أن سبب تلك الحوادث السرعة الزائدة.