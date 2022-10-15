وجبات مدرسية مطهية وجافة لطلاب عدد من المدارس في مرسى مطروح

اجتمع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، مع اللجنة المحلية المشرفة على برنامج التغذية المدرسية، بمقر ديوان عام المديرية، لبحث توزيع الوجبات المدرسية الجديدة في 820 مدرسة.

وتناول الاجتماع كل مل يتعلق بالوجبات المدرسية، حيث تم مناقشة الاعتماد المالي المخصص للتغذية المدرسية لمحافظة مطروح، والخاص بتعاقدات توريد الوجبات الغذائية المطهية والجافة للطلاب بكل المراحل التعليمية، وضرورة مطابقتها للمواصفات القياسية، وتوافر عوامل السلامة والأمان، حرصاً على صحة الطلاب.

وقال مدير التغذية بتعليم محافظة مطروح خلال الاجتماع، إن الفئات الطلابية المستحقة للوجبات الغذائية المطهية هم طلاب مدارس التربية الخاصة وفصولها الملحقة بخلاف المدارس الأخرى، والتي يوزع عليهم الوجبات الجافة منها للمدارس الابتدائية والإعدادية والمجتمعية وبراعم رياض الأطفال.

لجنة استلام الوجبات المدرسية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم مطروح، أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تقوم اللجنة بأعمال المتابعة والإشراف علي استلام الوجبات الغذائية ومطابقتها للمواصفات وفقاً لتقارير الصحة والتأمين الصحي، ثم رصد إجراءات التوزيع بكافة مدارس مطروح ومتابعة إجراءات تخزين الوجبات المدرسية أسبوعياً بالإدارات التعليمية، ماعدا إدارة مطروح والتي يتم فيها التوزيع يومياً.

إجراءات توريد وتوزيع الوجبات

واستعرض وكيل الوزارة كافة الإجراءات التي اتخذها تعليم مطروح بالتنسيق مع المحافظة بشأن توريد وتوزيع الوجبات الغذائية المدرسية للطلاب بكل المراحل التعليمية، موجهاً مسؤولي التغذية بتعليم مطروح بمتابعة الوجبات الغذائية في المدرسية بمدرسة الضبعة النووية والمدارس التي يدرس بها ذوي الاحتياجات الخاصة، للاطمئنان على مطابقتها الكاملة للمواصفات الفنية و القياسية بالإضافة إلى المتابعة الدورية، لتنفيذ الاشتراطات الصحية لكافة مدارس مطروح وذلك في إطار الحرص علي صحة وسلامة الطلاب.