كل ما تريد معرفته عن توزيع الوجبات المدرسية .. تعالج أنيميا الأطفال

كشف الدكتور صبحي محسن، المشرف على المشروع الخدمي للتغذية المدرسية بوزارة الزراعة، في تصريحات تليفزيونية على فضائية «DMC» لأولياء الأمور، كل ما تريد معرفته عن توزيع الوجبات المدرسية 2022، مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2022 – 2023، والتي من المتوقع أن تكون غنية بالعناصر اللازمة لحماية وتغذية الأطفال.

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن توزيع الوجبات المدرسية، وفق الدكتور محمد صبحي المشرف على المشروع الخدمي للتغذية المدرسية، في السطور التالية:

الوجبات المدرسية تعالج الأنيميا والتقزم للأطفال

ويستفيد من الوجبات المدرسية نحو 13 مليون طالب بداية من مرحلة رياض الأطفال إلى الشهادة الإعدادية، بما يمثل نصف الطلاب الموجودين في قطاع التعليم، حيث تقديم وجبة لكل طالب يوميًا تشمل بسكويت سادة وعصير ولبن أو عصير وبسكويت محشي بالعجوة بأوزان مختلفة، وتكون الوجبات طبقًا لمتطلبات الطالب.

ووفق المعلن فإن الوجبات المدرسية:

- ستكون غنية بالعناصر الغذائية التي تحتاجها الأجيال القادمة لحماية الأطفال في ظهور أمراض الأنيميا والتقزم لدى الأطفال.

- تقديم دليل استرشادي عن الوجبات المدرسية في تصنيع الوجبات، وفق المواصفات الصحة العالمية، وأضيف إليها كميات مناسبة من الفيتامينات والأملاح المعدنية، لمواجهة ظاهرة الأنيميا والتقزم والسمنة، التي وصلت إلى 25% وهي النسبة العالمية.

الوجبات المدرسية جافة

- الوجبة المدرسية ستكون جافة غير مطهية.

- الوجبة ستكون مكونة من بسكويت محشو بالعجوة، وعصائر وألبان.

تتضمن الوجبة عناصر الحديد والكالسيوم والفيتامينات، لتغطي احتياجات الجسم من البروتين والطاقة والأملاح المعدنية والفيتامينات.

باركود لتتبع الوجبات

ووفق المعلن فإن خلال العام الجديد، تم حوكمة لضمان عدم إهدار أي مواد غذائية، وسيتم تطبيق نظام الباركود لإمكانية تتبع الوجبة.