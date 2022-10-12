الشوباشي عن ملف محمد منير: 5 صفحات في «الوطن» تلخص تجربة فنية ثرية

أشادت الكاتبة والنائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، بعدد جريدة «الوطن» الصادر اليوم، والذي احتفى بالنجم الكبير محمد منير في ذكرى ميلاده تحت عنوان «منير.. من قلبه وروحه مصري»، قائلة: «تحية عميقة مني للجريدة، لأنها أفردت ملفا كاملا من 5 صفحات لتغطية تجربة منير الفنية والثرية».

ووجّهت الشوباشي، التحية لصحيفة «الوطن» لاحتفائها بالمطرب الكبير محمد منير، صاحب التجربة الفنية الثرية، مضيفة: «محبة محمد منير مزروعة في قلوب ملايين المصريين والعرب، وأي حد يحب الصوت الجميل».

الشوباشي: منير تبنى القضايا الوطنية في أغنياته

وقالت الكاتبة الصحفية لـ«الوطن»، إنّ محمد منير تبنى من خلال مسيرته، القضايا المصرية والوطنية: «أغنياته لم يكن بها أي إسفاف، لكنها تناولت معانٍ نبيلة مثل الوطن والأمل والحب والأحلام، لهذه الأسباب فهو يحظى بشعبية كبيرة وكل الناس تحبه، وهي الشعبية التي لم تأت من فراغ، لكنها جاءت من سمعته الفنية النبيلة».

ملف محمد منير

ونشرت جريدة «الوطن» في عددها ملفًا من 5 صفحات يحتفي بالنجم المصري، ويحمل عنوان «منير.. من قلبه وروحه مصري»، بمناسبة عيد ميلاده، تقديرًا لجهوده الفنية الغنائية على مدار مشواره الفني الطويل.

وتحدّث عدد من نجوم الثقافة الفن عن صاحب «حدوتة مصرية» محمد منير في الملف، وبينهم الشاعر مجدي نجيب، الذي تعاون معه في العديد من الأغاني، وجاء موضوعه بعنوان: «شبابيك» همسة عتاب أرسلتها لـ«ناصر» بصوت «منير».