الجامعات تستعد لانتخابات الاتحادات الطلابية 2022: ننتظر الجدول الزمني

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، الاستعداد التام لانتخابات الاتحادات الطلابية 2022 للعام الجامعي الجاري، التي من المقرر تنفيذها خلال الفصل الدراسي الأول وفقاً لائحة الاتحادات الطلابية التي جرى وضعها عام 2017.

وأوضحوا أن مكاتب رعاية الشباب على أتم الاستعداد للانتخابات وتنفيذها في الأوقات المحددة لها وفقاً للخريطة الزمنية التي يقرها المجلس ووزير التعليم العالي.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2022

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة مستعدة لانتخابات الاتحادات الطلابية 2022 وفقاً للخريطة الزمنية والجدول الذي سيقره الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي، لافتاً إلى أن الجامعة مستعدة لها في أي وقت، وأن اللائحة الطلابية أقرت تنفيذها خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي كل عام .

انتظام العام الدراسي دون تأجيل

وقال الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الكليات استعدت لانتخابات الاتحادات الطلابية، ويجرى تنفيذها في الجامعات الخاصة أسوة بالحكومية بما أنها المظلة الحقيقة لتعبير الطلاب عن آرائهم و تطلعاتهم، مؤكداً أنه فور الإعلان عن مواعيدها سيتم التنفيذ فورًا، وجرى الاستعداد لها مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وانتظمت الدراسة للعام الجامعي الجاري 2022 بمختلف الكليات للأسبوع الثالث على التوالي دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا و الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.