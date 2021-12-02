رؤساء الجامعات: لم نتلق أي شكاوى بشأن انتخابات اتحاد الطلاب

اختتمت الجامعات الحكومية، اليوم الخميس، ماراثوان اتحادات الطلاب 2021 - 2022، تنفيذا للخريطة الزمنية التي أقرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن الجدول الزمني للانتخابات.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أن الانتخابات سارت بهدوء ودون رصد أي مشكلات بشأنها، موضحين أنه تم الوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين، دون التحيز لأي فصيل أو فئة، وأن الطلاب مارسوا حقهم الانتخابي في أفضل صوره.

انتخاب اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، انتهاء انتخابات اتحاد الطلاب، تحت إشراف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة، ليسدل الستار على الانتخابات الطلابية للعام الدراسي الحالي 2021 - 2022.

وأكد الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، أن الانتخابات صارت بهدوء ووفقًا للجدول الزمني، مشيرًا إلى أنه تم الوقوف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب، ما أظهر الحياد على سير العملية الانتخابية، حرصًا على اكتمالها بنزاهة تليق بمستوى الجامعة.

سير انتخابات اتحادات الطلاب دون شكاوى

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن انتخابات الاتحادات الطلابية، مؤكدا أنه تم تنصيب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه ورؤساء اللجان الرئيسة على مستوى الجامعة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وكان من بين تلك الإجراءات التشديد على عدم دخول أي شخص للجامعة والمنشآت الملحقة من غير الحاصلين على لقاح كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة.

استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

وعقدت انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات الحكومية في الوقت الذي تستعد في تلك الجامعات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021، حضوريًا، وفقًا للجداول الزمنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إذ أنه من المقرر أن تنطلق الامتحانات التحريرية في منتصف يناير 2022.