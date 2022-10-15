محاكمة 4 متهمين بقتل والد طالبة تشاجرت مع زميلتها في دار السلام اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، جلسة محاكمة 3 أشقاء وشخص آخر، بتهمة قتل والد طالبة تشاجرت مع زميلتها في دار السلام.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي.

سبق إصرار وترصد

وجاء في أمر الإحالة بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، قيامهم بقتل والد طالبة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، فأعدوا لذلك الغرض أسلحة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «سنجة، وعصا شوم».

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين تربصوا للمجني عليه بمحيط مسكنه في دار السلام، وما إن ظفروا به حتى انقض عليه المتهمان الأول والثاني وسددا له عددا من الضربات حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة للشد من أزرهم، محدثين به الإصابات التي أودت بحياته والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

حيازة أسلحة

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمة الرابعة، شقيقة كل من المتهمين الأول والثاني اشتركت مع باقي المتهمين بطريق التحريض في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، بأن حرضتهم على قتل المجني عليه، إثر خلاف سابق بينهما وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض، فضلًا عن حيازتهم أسلحة بيضاء بدون ترخيص من الجهات المختصة.