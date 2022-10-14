هل سيكون هذا الشتاء أكثر برودة؟.. الأرصاد تجيب

مع انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وتوقعات الأرصاد بوجود تقلبات مناخية حادة بداية من غد السبت، يتسائل بعض راود مواقع التواصل الاجتماعي، هل سيكون هذا الشتاء أكثر برودة أم لا.

وعلقت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في حديثها لـ«الوطن»، على ما يتردد حول كون فصل الشتاء القادم أكثر برودة وسيشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة.

هل هذا الشتاء أكثر برودة؟

ونفت «غانم»، كل ما يتردد بخصوص هذا الشأن، وهي عبارة عن شائعات تتكرر كل عام قبل بداية كل فصل: «لازم في الأوقات دي نسمع نفس الكلام كل سنة».

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن التنبؤات بعيدة المدى في ظل التقلبات المناخية تكون غير دقيقة، كما أنه من غير العلمي الإدلاء بتوقعات إلا مع اقتراب الفصل: «مانقدرش نحكم على فصل بوضعية فصل آخر، كل فصل مستقل عن بعضه».

وقالت منار، إنه من الممكن أن نشهد ظواهر جوية عنيفة في أغلب الفصول على مدار العام، و كل شيء وارد في ظل التغيرات المناخية: «مع اقتراب فصل الشتاء ممكن نقول تنبؤات وقتها لكن دلوقتي لا».

موعد فصل الشتاء

وقالت الدكتورة منار غانم، أن موعد حلول فصل الشتاء سيكون في 21 ديسمبر 2022.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة 30- 22.

العاصمة الإدارية 28- 20.

6 أكتوبر 29 - 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 28- 21.

كفر الشيخ 27 - 22.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 27 - 22.

بورسعيد 29 - 22.

الإسماعيلية 29 - 19.

السويس 28 - 20.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 27 - 22.

شلاتين 32 - 24.

الإسكندرية 29 - 22.

العلمين الجديدة 27 - 21.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 27- 22.

السلوم 28- 21.

سيوة 28- 18.

العريش 28 - 21.

رفح 27 - 21.

الطور 29- 20.

كاترين 25 - 14.

رأس سدر 30 - 20.

نخل 28 - 16.

طابا 29 - 22.

نويبع 29- 22.

حلايب 30 - 25

شرم الشيخ 31- 24

الغردقة 31 - 24

مرسى علم 32-23

الفيوم 29 - 21

بني سويف 30- 20

المنيا 31 - 20

أسيوط 31 - 20

سوهاج 32- 20

قنا 33- 20

الأقصر 34- 21

أسوان 35- 22

الوادي الجديد 33- 21

أبو سمبل 34- 22

أبو رماد 31 - 23

رأس حدربة 30 - 22