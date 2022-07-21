وزير التعليم: 14 يناير المقبل بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 14 يناير المقبل، وحتى الخميس 26 من نفس الشهر، مشيرًا إلى أن الوزارة استعدت جيدًا لبداية العام الدراسي الجديد، والذي من المنتظر أن يبدأ يوم 24 سبتمبر المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2023

وقال وزير التعليم، في بيان عاجل، قبل قليل، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستبدأ في يناير 2023، لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية، لافتا إلى أن الوزارة عازمة على بداية عام دراسي جديد دون حدوث أي معوقات.