انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول نهاية الأسبوع الجاري بعدد من الكليات

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، وذلك بدءا من نهاية الأسبوع الجاري، تنفيذا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إجراء اختبارات نهاية العام الدراسي الجاري خلال شهري يونيو ويوليو، والتشديد على ضرورة الانتهاء من تصحيح الامتحانات في أسرع وقت وإعلان النتائج.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021-2022

وأكد الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري خلال شهر يونيو المقبل 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، لافتا إلى أن الكليات ملتزمة بكل القرارات الواردة من الأعلى للجامعات في هذا الشأن أبرزها التأكيد على القرارات بشأن منع دخول غير المطعمين من دخول الامتحانات والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وكذلك تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أعمال الامتحانات.

امتحانات الجامعات

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، على انتظام أعمال الامتحانات بعدد من الكليات بدءا من مطلع شهر يونيو المقبل مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» والخريطة الزمنية لامتحانات التيرم تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، تأكيد المجلس الأعلى للجامعات على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، أبرزها التأكيد على مواعيد بداية ونهاية امتحانات التيرم.