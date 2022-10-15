«الزراعة»: 4 خطوات لاستلام عينات المزارع المعدة لتصدير الخضر والفاكهة

أصدرت الإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منشوراً يوضح الآلية الجديدة لسحب واستلام وتكويد العينات من المزارع التصديرية لأصناف الخضر والفاكهة الخاضعة لمنظومة التكويد التي سيتم العمل بها بداية من اليوم السبت، على أن يتم إلغاء العمل بالمنظومة السابقة، وتتضمن الآلية الجديدة أربع خطوات وفقا للمنشور رقم 37 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر الحالي.

خطوات لاستلام عينات المزارع المعدة لتصدير الخضر والفاكهة

وتتضمن الآلية الجديدة تولي مفتشي الحجر الزراعي سحب العينات من المزارع التصديرية، وتسليمها بمعرفة لجنة الفحص إلى وحدة تكويد العينات بمقر الإدارة المركزية للحجر الزراعي خلال مدة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تكليف الفحص.

أضاف المنشور أنه يتم سحب العينات من المزارع التصديرية المزمع تكويدها مع إيقاف العمل بجميع نماذج البروتوكولات السابقة سواء للمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات أو المعمل المركزي للمبيدات ولا يسمح باستلام أي عينات بموجب أى نماذج بروتوكولات سابقة.

تتولى وحدة تكويد العينات بالإدارة المركزية للحجر الزراعي استلام العينات من مفتشي الحجر الزراعي طبقا لنموذج مع التأكيد عدم وضع أي بيانات أو علامات تخص المزارع التصديرية داخل أو خارج الأكياس المؤمنة الخاصة ويكتفي فقط بالبيانات المدونة باستمارات سحب العينات، على أن تتولى وحدة التكويد تجهيز العينات وتكويدها وإرسالها إلى المعامل المركزية.

يتم تسليم العينات إلى المعامل بمعرفة موظفي وحدة التكويد، ولا يتم اعتماد أي نتائج صادرة عن تحليل عينات جرى تسليمها مباشرة الى المعامل من خلال صاحب الشأن.

تتولى المعامل إجراء التحاليل المطلوبة باستمارة سحب العينات، وإخطار الحجر الزراعي نتيجة التحليل خلال مدة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تسليم العينة للمعمل، يتم تسليم أصل نتائج التحليل إلى وحدة التكويد بالحجر الزراعي بصحبة مندوب المعمل وعدم تسليم أي نتائج إلى أصحاب الشأن، وتتولى إدارة خدم المصدرين إستكمال باقي الإجراءات المطلوبة طبقاَ لنتائج الفحص.

سداد تكاليف التحاليل بمقر الإدارة المركزية للحجر الزراعي

ودعت الإدارة المركزية، أصحاب المزارع أو من ينوب عنهم سداد تكاليف التحاليل بمقر الإدارة المركزية للحجر الزراعي مع الاحتفاظ بأصل إيصال الدفع لتقديم إلى إدارة خدمة المصدرين لاستلام مستندات التخصيم، على أن يتم توريد الرسوم على الكود المؤسسي للوحدة الحسابية الخاصة بالحجر الزراعي.