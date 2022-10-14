14 قتيلا و49 مفقودا في انفجار منجم للفحم شمال تركيا

وقع انفجار داخل أحد مناجم الفحم في تركيا، اليوم الجمعة، أسفر عن مقتل 14 قتيلا، ومحاصرة ما يقرب من 49 عاملًا داخله، وفقا لقناة «العربية».

ووقع الانفجار في منجم بمنطقة أماسرا بولاية بارتن شمال تركيا، وما زال عددا كبيرا من العمال تحت الأنقاض، إذ نقلت وسائل إعلام تركية عن السلطات المحلية، أن 115 عاملًا كانوا في موقع الانفجار على عمق 300 متر تحت الأرض، وقد تمكن بعضهم من الخروج.

حوادث مناجم الفحم في تركيا

شهدت مناجم الفحم في تركيا، خلال السنوات الماضية، العديد من الحوادث، لعل من أشهرها كارثة منجم الفحم بغرب تركياـ التي راح ضحيتها أكثر من 240 عاملًا، بعد وقوع انفجار داخل المنجم.

وأسفر حريق اندلع في منجم للفحم بقضاء صوما التابع لمحافظة مانيسا التركية في 2014، عن مقتل 205 عمال وإصابة 80 آخرين.