رئيس اتحاد عمال مصر يشارك في المؤتمر الدولي الرابع للسلامة المهنية بالرياض

شارك محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أعمال المؤتمر الدولي الرابع للسلامة والصحة المهنية، و الذى أقيم فى الفترة من ٣ إلى ٥ أكتوبر الجارى بالتزامن مع المؤتمر الدولي السعودى الخامس بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

المؤتمر الدولي الرابع للسلامة والصحة المهنية

تأتى فاعليات المؤتمر تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و سمو الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء و ولى العهد السعودي، بمشاركة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تحت شعار " نهضة وسلامة "، و الذي تشارك في تنظيمه منظمة العمل العربية بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقد اوضح رئيس اتحاد عمال مصر ان المؤتمر ناقش محاور تتعلق بالتحول الرقمي والتقنية الحديثة وفرص الابتكار والنظرة المستقبلية لقطاع السلامة والصحة المهنية، و كذا عقد عدة ورش عمل مكثفة، وجلسات حوارية، وتقديم أوراق عمل متخصصة، إضافة إلى تنظيم فعاليات ومعارض مصاحبة لأبرز الجهات والشركات المهتمة بالصحة والسلامة المهنية.

واثناء فاعليات المؤتمر التقت اللجنة الوطنيه للعمال بالسعودية برئاسه الاخ ناصر الجريدي، مع محمد جبران رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، حيث تم الاتفاق علي تبني جميع مشاكل العماله المصرية بالمملكة من خلال اللجنة حيث تم ابرام تؤمه بين الطرفين،جاء ذلك بحضور نائب رئيس اللجنة الوطنيه للعمال الدكتور فيحان العتيبي وخالد الدوسري وناصر الدوسري أعضاء اللجنة.

اللقاءات العربية المشتركة لرئيس اتحاد عمال مصر

كما شهدت الزيارة عددا من اللقاءات العربية المشتركة لرئيس اتحاد عمال مصر و بعض وفود الاتحادات العربية المشاركة بالمؤتمر حيث التقى جبران الدكتور بشاره الأسمر رئيس اتحاد عمال لبنان فى حضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، كما التقى محمد جبران برؤساء و أعضاء وفود العمال لكل من دول، البحرين، الكويت، وسوريا، تم فى اللقاءات تبادل الخبرات مع الدول الخليجية العربية والتنسيق لخطط عمل مشتركة خلال الفتره المقبلة

و قد أثنى محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر بالدور الهام و الجهود الكبيرة التى بذلها فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، في تجميع فريق العمال والتنسيق بينهم خلال فعاليات المؤتمر، ومن خلال كلماتة المؤثرة التي القاها في بداية المؤتمر وختامها.

كما كرم المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، السيد محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، والسيد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية تثمينا ً لجهودهم البارزة فى مجال العمل العمالى العربى و أيضا لمشاركتهما الفعالة التى اسهمت فى إنجاح أعمال المؤتمر.