الجنايات تستكمل محاكمة 9 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة بمصر القديمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، جلسة محاكمة 9 متهمين لاتهامهم بانتحال صفة ضباط وأمناء شرطة وخطف المواطنين وسرقتهم بالإكراه في منطقة مصر القديمة.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة وعضوية المستشارين حاتم الخولي وتامر حمدي، وأمانة سر أحمد صبحي عباس ومحمد فاروق.

خطف المجني عليهم بالإكراه

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين قيامهم بخطف المجني عليهم بالإكراه، بعد إيهامهم بشراء بعض المعدات الخاصة بعمله واتفقوا معه على مكان وموعد محدد وحال ذلك قاموا باقتياد المجني عليه الأول داخل سيارة «ميكروباص»، وكان ذلك عنوة حال ادعائهم بأنهم ضباط وأمناء شرطة.

حيازة أسلحة بيضاء

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء، وسرقوا بالإكراه المنقولات المملوكة للمجني عليهم حال اقترافهم للجريمة الأولى، بعد إشهارهم أسلحة بيضاء في وجوههم وتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من شل مقاومتهما وبث الرعب في نفوسهما والاستيلاء على المنقولات على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين ألقوا القبض على المجني عليهم بعد إيهامهم بأنهم ضباط وأمناء شرطة واحتجزوهم بداخل السيارة بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.