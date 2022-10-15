ضبط 90 قطعة سلاح وتنفيذ 56 ألف حكم قضائي في يوم واحد

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (90 قطعة سلاح نارى بحوزة 80 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(10) بنادق آلية.

(13) بندقية خرطوش.

(9) طبنجات.

(58) فرد محلى.

(439) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(220) قطعة سلاح أبيض.

مجال تنفيذ الأحكام

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (55838) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(179) حكم جناية.

(18697) حكم حبس جزئى.

(3594) حكم حبس مستأنف.

(25748) حكم غرامة.

(7620) مخالفة.

مجال ضبط قضايا المخدرات

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (390) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى 433 متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (129,486 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (311,275 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (20,485 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (3,529 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (5,350 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (4,266 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (3,650 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (3,967 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (2,700 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (135 جرام).

عدد (8898) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (29) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (9) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (189) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21252) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وجارى استمرار الحملات الأمنية من جانب أجهزة وزارة الداخلية.