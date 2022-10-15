حبس 23 متهما بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 23 متهما، بينهم 12 لهم معلومات جنائية، 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء، وطلبت تحريات المباحث حول نشاط المتهمين الإجرامي وتحريز المضبوطات.

كانت مديرية أمن القليوبية شنت حملة أمنية، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات ومباحث تنفيذ الاحكام، استهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

حملة أمنية مكبرة علي بؤر المخدرات بالقليوبية

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري، و23 تاجر مخدرات، وحُرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من ادارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد قيام حملة أمنية استهدفت حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين بجميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

تفاصيل ضبط 23 قضية مخدرات بالقليوبية

وأسفرت الحملات عن ضبط 23 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 23 متهما، لـ12 منهم معلومات جنائية، فضلا عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض، وتنفيذ 2674 حكما قضائيا متنوعا، وحُررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

,أوضح أحمد داود المحامي لـ«الوطن»، أن عقوبة المتهمين في الواقعة تتراوح بين السن المشدد والإعدام، حيث حدد قانون العقوبات عقوبة حيازة وشراء ونقل وتداول المواد المخدرة بقصد الاتجار بأي صورة في غير الأحوال المصرح بها قانونا ما بين السجن والإعدام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.