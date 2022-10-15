ضبط 58 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 58475 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

ضبط 17 مخالفة موقف عشوائي

16806 مخالفات تجاوز السرعة المقررة.

205 مخالفات السير بدون تراخيص.

3 دراجات نارية مخالفة.

17 مخالفة موقف عشوائي.

20 مخالفة لشروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.