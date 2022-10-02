ضبط 24 كيلو حشيش بحوزة مسجل خطر بالغربية.. و1517 مخالفة مرورية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، في أثناء استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بجوار محطة سكك حديد طنطا.

ضبط 24 كيلو حشيش بحوزة المتهم

وضبط رجال الشرطة المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرامًا، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 1517 مخالفة مرورية متنوعة

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية منها ضبط قضيتي تهرب نقدي، وضبط 1517 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام ضبط عدد 36 قضية.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ عدد 213 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات جرى ضبط 4 قضايا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.