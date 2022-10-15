الداخلية تداهم بؤر المخدرات والسلاح في 3 محافظات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة محرم بك، حال إستقلالهما سيارة أجرة "ميكروباص"، ملك وقيادة أحدهما بالقرب من محل سكنهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليون و225 ألف جنيه.

حملة أسيوط

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة "مركز شرطة منفلوط"، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 21 قطعة سلاح نارى عبارة عن (8 بنادق آلية – 7 بنادق خرطوش - طبنجة - 5 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 15 متهمًا لعدد 3 منهم معلومات جنائية.

كذلك ضبط كمية من المواد المخدرة عبارة عن "حشيش– شابو- أفيون- أقراص مخدرة"، بحوزة 5 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، كذلك تنفيذ عدد 529 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

حملة القليوبية

وقام قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:

ضبط 23 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 23 متهمًا لعدد 12 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 2674 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 11 قطعة سلاح نارى وأبيض، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.