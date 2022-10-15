شعبة الخضار: اهتمام الدولة بالمشروعات الزراعية وراء توافر المنتجات

تعطي الدولة أهمية قصوى للملف الزراعي وتهدف إلى توفير المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، وزيادة صادراتها من الخضار والفاكهة إلى دول العالم.

ويقول حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن الدولة تعطي اهتماماً كبيراً بالملف الخاص بالزراعة، وتوجد توسعات أفقية ورأسية في غاية الأهمية، وتتمثل أهم مشروعات التوسع الأفقي في مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية جنوب الوادي «توشكى الخير»، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد، بينما تتمثل مشروعات التوسع الرأسي في مشروعات الصوب الزراعية كالتي تحدث في العاشر من رمضان والفيوم وقاعدة محمد نجيب.

ارتفاعات الأسعار الفترة المقبلة مجرد شائعات

وتابع «نجيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أننا في فترة الخروج من عروة الصيف والدخول في العروة الشتوية بالتالي الإنتاج أقل بقليل من العادي ثم يعاود الزيادة من جديد، والقول بأن هناك ارتفاعات كبيرة ستحدث في الأسعار خلال الفترة المقبلة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، فالمتحكم في أسعار الخضار والفاكهة في مصر هو آليات العرض والطلب.

لا يوجد ندرة في أى منتج أو نقص في السوق

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر بها وفرة وإتاحة كبيرة من المنتجات، ولا يوجد عجز في السوق، لافتا إلى أن التوسعات الزراعية لها دور كبير في توفير المنتجات بهذه الكمية، وأن نسبة الطلب يزداد حاليًا جراء عمل المطاعم بكامل طاقتها بل وتصدر المنتجات الزراعية إلى العديد من الدول الآسيوية والأوروبية.

النسبة لأسعار الخضار والفاكهة

وأشار «نجيب»، إلى أنه لا يمكن لأحد التوقع بما قد يحدث في الفترة المقبلة بالنسبة لأسعار الخضار والفاكهة، وأن مصر بها العديد من المنتجات التي لا تتوفر في الدول المجاورة، وأن الأسعار أرخص من الأعوام الماضية.