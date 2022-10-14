نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة: لا أزمة في المنتجات المعروضة وأسعار السلع

شهدت الأسواق المصرية بمختلف أنواعها، خلال الفترة الماضية، وفرة في السلع الاستهلاكية سواء كانت من منتجات زراعية أو منتجات خدمية أو منتجات صناعية، ما أدى إلى استقرار أسعار الفاكهة والخضراوات والسلع الاستهلاكية، نتيجة اهتمام الدولة بالمشروعات الزراعية، وإنشاء صوامع تخزين للحبوب، إضافة إلى التوسع في المشاريع الصناعية، وهو ما أكدته وزارة التموين، بتوافر كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين في منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وقال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لـ«الوطن»، إنّه لا يوجد نقص من أي منتج في الأسواق، أو أزمة بالنسبة لأي منتج، ولا توجد أي زيادة غير مبررة في الأسعار كما روّج لها من قبل، مؤكدا أنّ مصر من أقل الدول أسعارًا في الخضار والفاكهة، ويمكن المقارنة مع كثير من الدول وخاصة دول الجوار.

استقرار أسعار السلع في الأسواق

وأرجع نجيب سبب استقرار الأسعار إلى الاهتمام المتزايد بالمشروعات الزراعية وزيادة التوسع بها، ما أدى إلى وجود وفرة في الإنتاج، والسلع والمنتجات بكثرة في الأسواق، وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض أسعارها، مشيرًا إلى أن ما يشاع من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية يتنافى مع الواقع وعار تمامًا من الصحة.

وأضاف نجيب إلى أنه لا يمكن لأحد التوقع بما سيحدث بالنسبة لأسعار السلع والمنتجات، وأن الاسعار هذا العام أقل بكثير عن العام الماضي، مؤكدًا أنّ لمصر قدرة إنتاجية عالية على عكس الكثير من الدول، مشيراً إلى أنّ من الصعب حدوث أي أزمة غذائية في مصر.

وزارة التموين: جميع السلع الأساسية متوفّرة

يذكر أن وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قال في تصريحات سابقة، إنّ الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي، وأصبح له أولوية قصوى في مصر والعالم، مضيفا: «لم نتأخر في استيراد السلع الأساسية حيث تواصل الدولة جهودها، في ملف الأمن الغذائي، بما في ذلك زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، إضافة إلى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية؛ للحفاظ على توافر السلع للمواطنين بالأسواق، رغم كل التحديات والتداعيات السلبية جراء الأزمات العالمية».