وزير الخارجية الهندي يشيد بنتائج مبادرة «حياة كريمة»

أشاد وزير الخارجية الهندي الدكتور سوبرأمانيام جايشانكار، بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وقال إنه مندهش من التطور الذي أحدثته المبادرة: «اندهشت كثيرا بالتطور الذي أحدثته مبادرة حياة كريمة، التي تنفذها مصر».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الوزير سامح شكري، ونظيره الهندي، بوزارة الخارجية المصرية، لبحث العلاقات الثنائية وعدد من الملفات والقضايا.

دراسة إنشاء فرع لإحدى الجامعات الهندية في مصر

وتحدث الوزير الهندي حول زيادة التعاون في مختلف المجالات بين مصر والهند، وتبادل الخبرات واللقاءات في المجالات المختلفة.

وكشف الوزير الهندي، عن تفاهم بشأن أن يكون هناك فرع لإحدى الجامعات الهندية في مصر، مشيرا إلى التعاون الكبير بين البلدين في مجال الأمصال بعد أزمة جائحة فيروس كورونا، والتعاون في مجال الصناعات الدوائية.