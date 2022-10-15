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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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وزير الخارجية الهندي يعلن دعوة مصر لقمة العشرين: ستضيف قيمة كبيرة

كتب:

محمد حسن عامر
01:35 م | السبت 15 أكتوبر 2022
وزير الخارجية الهندي

وزير الخارجية الهندي

قال وزير الخارجية الهندي الدكتور سوبرأمانيام جايشانكار، إنه دعا مصر لحضور اجتماع مجموعة العشرين كضيف: «يسعدني جدا أن الهند سترأس قمة العشرين، ودعونا مصر لتكون ضيفا لحضور تلك الاجتماعات».

وأضاف الوزير الهندي، خلال مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية المصرية مع الوزير سامح شكري: «أعتقد أن دعوة مصر شيء ذو قيمة كبيرة، لأن مصر ستضيف قيمة كبيرة لقمة العشرين».

وقال الوزير أيضا إن بلاده تدعم مصر بالكامل في استضافة مؤتمر المناخ المقبل في شرم الشيخ الذي ينطلق الشهر المقبل.

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